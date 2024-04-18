Дочери Волочковой пришлось взять псевдоним из-за вызывающего поведения матери

Почему 18-летней дочери Волочковой пришлось взять псевдоним
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Артистка поделилась семейными тайными

Известная балерина Анастасия Волочкова пользуется бесконечной популярностью в нашей стране. Во многом такое внимание публики обусловлено скандальным поведением артистки, которая всегда готова эпатировать окружающих. Недавно звезда решила поделиться тем, как складываются ее отношения с родственниками. Оказалось, что достигшая совершеннолетия дочка Волочковой взяла псевдоним.

Ариадна – очень талантливая девушка, она демонстрирует отличные достижения в сфере переводов и поэзии. Отношения со звездной матерью у наследницы складывались непросто. Девочке сложно было расти в атмосфере бесконечной череды скандалов. В итоге Ариадна переехала к отцу – известному бизнесмену Игорю Вдовину, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Более того, наследнице пришлось взять псевдоним. Как пояснила Анастасия, девушка не хочет, чтобы ее ассоциировали с именитой балериной. Ариадна предпочитает менее публичный образ жизни и всего в своей жизни хочет достичь сама.

Волочкова утверждает, что отношения с наследницей прекрасные, они видятся на общих праздниках и поддерживают связь. Впрочем, Ариадна старается нигде не афишировать свое родство. Девушка не любит, когда ее мать появляется в школе, так как артистка привлекает слишком много внимания, что смущает девушку.

К слову, ранее Анастасия Волочкова эпатировала публику очередной откровенной фотографией.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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