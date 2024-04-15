Холодные и эгоистичные: названы самые равнодушные знаки зодиака

Холодные и эгоистичные: названы самые равнодушные знаки зодиака
Фото: www.unsplash.com
Некоторые думают только о себе

С течением жизни многие люди замечают, что знак зодиака определенным образом влияет на характер рожденного под ним человека. Эксперты по звездам указывают, что представители некоторых зодиакальных домов больше склонны к эгоизму и равнодушию.

Козерог

Козерог всегда придерживается практичного взгляда на вещи. Представители этого зодиакального круга стремятся обеспечить себе отличные условия жизни. Они хорошо понимают, что на этом пути излишняя эмоциональность и чувственность могут повредить. Козероги, в первую очередь, думают о том, как быстрее добиться своей цели, а не о чувствах. Именно поэтому их часто считают равнодушными людьми.

Водолей

Водолей всегда себе на уме. Представители этого зодиакального круга предпочитают не распространяться о своих чувствах и эмоциях. Редко можно встретить Водолея, который как на духу выкладывает кому-то то, что у него на сердце. Скрытность и загадочность создает вокруг представителей этого знака зодиака образ холодности и недоступности, а из-за прагматичного взгляда на жизнь, их также часто считают эгоистами.

Стрелец

Стрельцы – двигатели прогресса. Они всегда отдают предпочтение изучению чего-нибудь нового и в этом стремлении стараются максимально сохранить свою свободу и независимость. Стрельцы определенным образом расставляют приоритеты в своей жизни, так что чувства других людей часто оказываются на втором плане. Из-за этого многие считают Стрельцов равнодушными и эгоистичными натурами, неспособными на глубокие переживания.

К слову, ранее были названы самые хитрые знаки зодиака.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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