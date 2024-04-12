Волочкова набила татуировки, чтобы защититься от ненавистников

Волочкова нашла оригинальный способ защититься от злодеев
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Балерина снова привлекла внимание публики

Известная российская артистка Анастасия Волочкова регулярно поражает публику необычными выходками. На этот раз знаменитость удивила окружающих оригинальным способом раз и навсегда разделаться с ненавистниками.

Стоит отметить, что балерина действительно серьезно страдает из-за повышенного внимания к ней разного рода людей. У эпатажной дивы много поклонников, но хватает и ненавистников, которые постоянно говорят и пишут о звезде гадости. Артистка нашла способ защититься от сглаза и негативной энергии.

Для этого знаменитость обратилась к услугам тайского монаха. Несколько лет назад танцовщица набила на спине магические символы, которые призваны защитить Анастасию Волочкову от дурного глаза. Балерина подчеркнула, что сразу же после появления на теле таинственных символов она ощутила их защитный эффект. С татуировками звезда чувствует себя увереннее.

К слову, ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала о серьезных переменах в личной жизни. Артистка обзавелась страстным поклонником, который в ближайшее время отправится вместе с артисткой на райские острова на Мальдивах. Новый ухажер Волочковой – интересный мужчина родом из Чили. Чилиец уже подарил избраннице необычный подарок – мужчина презентовал артистке коня шоколадного цвета.

Источник: Proзвезд ✓ Надежный источник
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