Родители Кейт Миддлтон стали банкротами с долгом в 500 тысяч долларов

На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Проблемы преследуют монархов одна за другой

В королевской семье действительно наступила черная полоса. Сперва у Карла III обнаружили рак, затем онкология подтвердилась и у Кейт Миддлтон. Теперь же стало известно, что у принцессы появился новый повод для горя – ее родители стали банкротами с огромными долгами.

Мать Миддлтон еще в конце 80-х основала свою компанию по созданию праздничного инвентаря. Бизнес был успешным, но четыре года назад начал постепенно давать убытки. В итоге инвесторы стали выходить из него один за другим, оставив Кэрол с долгами в 500 тысяч долларов, которые она выплатить не в состоянии.

Просить помощи у принцессы старшая Миддлтон не собирается – в данный она думает исключительно о выздоровлении дочери и не хочет беспокоить ее такими вопросами.

"Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей. Они не хотят, чтобы их дети волновались", – говорят источники.

По слухам, сейчас Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии в домашних условиях. Предполагают, что принцесса снова сможет приступить к своим обязанностям уже этим летом, однако пока давать однозначные прогнозы рано.

Ранее королевский эксперт раскрыл точный диагноз принцессы Уэльской.

Источник: СтарХит

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