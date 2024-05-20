Собчак рассказала о карьере беглого Бурковского в США

Собчак раскрыла правду о жизни беглого Бурковского в США
Ксения Собчак и Андрей Бурковский. Фото: соцсети
По ее словам, у беглых российских звезд "все прекрасно"

Ксения Собчак отправилась в Канны, чтобы стать гостьей популярного кинофестиваля. Она захотела оказаться в числе первых, кто посмотрит премьеру фильма Серебренникова об Эдуарде Лимонове. В нем принимали участие известные российские артисты, которые покинули страну.

После показа журналистка отправилась на вечеринку – там она встретилась со звездами киноленты и другими российскими актерами, побеседовала с ними и сделала несколько совместных фото. В их числе оказались Александр Кузнецов и Андрей Бурковский.

Собчак заявила, что испытывает к ним искреннюю любовь. Более того, она невероятно рада, что они оказались востребованы на Западе. Например, Кузнецов сыграл в "Фантастических тварях", а Бурковский принимает участие в зарубежных спектаклях.

"(Они) прекрасно себя ощущают. Никакой вот этой темы "они уехали и ... без соли доедают". Не надейтесь", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

Также знаменитость отметила, что ей очень понравилась кинолента Серебренникова. Отдельно она отметила работу Чулпан Хаматовой, и назвала произвдение в целом "очень сильным". 

В Каннах Собчак была одна, ее супруг Константин Богомолов по нераскрытым обстоятельствам ехать на премию вместе с женой отказался.

Источник: Telegram
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