Агутин назвал условие для развода с Варум

Агутин выступил с заявлением о разводе с Варум
Леонид Агутин. Фото: АГН "Москва"
Певец категориески отказывается проводить время с супругой

Леонид Агутин готовится к юбилею супруги – в конце мая ей исполнится 55 лет. Артист признался, что процесс выбора подарков и в целом шоппинг ему не близки. Он очень рад, что жена не заставляет его ходить по магазинам вместе.

"Иначе наша супружеская жизнь закончится", – внезапно заговорил исполнитель о разводе.

Однако подыскать подходящий подарок супруге все же придется. Раньше он мог отделаться дорогими ювелирными украшениями, но после недавнего презента Варум придется приобрести что-то более внушительное. Ранее артистка купила ему элитное авто марки Maserati. На него она долго копила и дополнительно воспользовалась лизингом. Сейчас машина находится в США.

В остальном, как оказалось, Агутин супругу не балует подарками. В беседе с журналистами она рассказала, что иногда может попросить деньги у артиста на свои нужды, но больше ей нравится ощущать свою независимость в финансовом плане.

Ранее стало известно, что Леонид Агутин написал песню для Аллы Пугачевой. Вскоре после этого артист был вынужден покинуть Россию. Причину такого поступка знаменитости удалось выяснить журналистам.

Источник: НТВ

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