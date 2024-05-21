Музкритик Рудченко объяснил, зачем Андрей Данилко поет на русском языке

Данилко мечтает усидеть на двух стульях

В свое время Андрей Данилко, хорошо известный зрителю под псевдонимом Верка Сердючка, пользовался бесконечным уважением и любовью россиян. Однако в какой-то момент артист решил выступить резко против нашей страны и частенько позволяет себе русофобские политические заявления. Впрочем, это не мешает лицедею продолжать петь на русском языке. Чем руководствуется артист, объяснил известный музыкальный критик Павел Рудченко.



Эксперт по звездной тусовке уверен, что Данилко специально продолжает петь на русском языке, так как надеется получить прощение в нашей стране. Как известно, раньше переодетого в украинскую тетушку певца очень любили в России.



Возможно, именно такие надежды заставили Данилко петь на недавнем концерте в Киеве по-русски. Стоит отметить, что опрометчивый шаг привел к громкому скандалу. Некоторые слушатели покинули зал прямо во время выступления. Рудченко предположил, что Верка Сердючка внимательно следит за развитием событий на международной арене и подумывает о том, чтобы снова переориентироваться на российского слушателя.



"Он планирует, что в дальнейшем ему простят все прегрешения и дадут работать в России", – поделился своими мыслями критик.



К слову, ранее стало известно, кто протащил на российское телевидение Верку Сердючку.

