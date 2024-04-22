Японский торт без муки: вкусный десерт за 5 минут

Японский торт без муки: вкусный десерт за 5 минут
Кадр: YouTube.com
Блюдо удивит своим вкусом и простотой приготовления

Удивить семью вкусным десертом можно очень просто – японские кондитеры придумали рецепт вкуснейшего торта, который готовится за считанные мгновения. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • 4 яичных желтка
  • 400 г натурального йогурта
  • 40 г сахара
  • 50 г кукурузного крахмала
  • 2 г разрыхлителя
  • 4 яичных белка
  • щепотка соли
  • 40 г сахара
  • ванилин

Пошаговый рецепт приготовления японского торта за 5 минут

1. Смешиваем желтки, йогурт, сахар (40 граммов), кукурузный крахмал и разрыхлитель. 

2. В белки добавляем соль, 40 граммов сахара и ваниль. Взбиваем все до устойчивых пиков. 

3. Постепенно объединяем массы друг с другом, аккуратно размешиваем, чтобы сохранить пышную текстуру белка.

4. Выливаем все в форму, застеленную пергаментом. Ставим ее на противень, на который предварительно наливаем немного кипятка. 

5. Выпекаем при температуре примерно 170 градусов в течение 50 минут. Украшаем сахарной пудрой, ягодами. 

Приятного аппетита!

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