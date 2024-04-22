Японский торт без муки: вкусный десерт за 5 минут

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Удивить семью вкусным десертом можно очень просто – японские кондитеры придумали рецепт вкуснейшего торта, который готовится за считанные мгновения. Делимся пошаговым рецептом.
1. Смешиваем желтки, йогурт, сахар (40 граммов), кукурузный крахмал и разрыхлитель.
2. В белки добавляем соль, 40 граммов сахара и ваниль. Взбиваем все до устойчивых пиков.
3. Постепенно объединяем массы друг с другом, аккуратно размешиваем, чтобы сохранить пышную текстуру белка.
4. Выливаем все в форму, застеленную пергаментом. Ставим ее на противень, на который предварительно наливаем немного кипятка.
5. Выпекаем при температуре примерно 170 градусов в течение 50 минут. Украшаем сахарной пудрой, ягодами.
Приятного аппетита!
Продюсер принял окончательное решение
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