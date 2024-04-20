Вкуснейший кулич на Пасху: нежный и сочный рецепт

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Праздничный кулич на Пасху является одним из самых важных блюд. У каждой хозяйки есть свой рецепт, проверенный годами, но иногда хочется чего-то нового. Предлагаем сделать выпечку особым способом, благодаря которому кулич будет невероятно нежным и сочным.
Тесто:
Для белковой глазури:
1. Замачиваем на ночь сухофрукты в коньяке или роме.
2. Смешиваем 160 гр молока с 30 гр дрожжей и 50 гр сахара. Массу размешиваем до полного растворения и оставляем примерно на 10 минут.
3. 120 гр сахара, 5 желтков, 70 гр сливочного масла, 25 гр подсолнечного смешиваем друг с другом. Добавляем ванильный сахар и цедру апельсина, перемешиваем. Вливаем дрожжевую смесь, перемешиваем. И добавляем муку – снова делаем все полностью однородным.
4. Накрываем тесто полотенцем и даем настояться при комнатной температуре в течение пары часов.
5. Присыпаем сухофрукты мукой и смешиваем с мукой.
6. Распределяем тесто по формам, накрываем пленкой и оставляем на 1,5 часа в теплом месте.
7. Выпекаем в духовке при 180 градусах примерно 30-50 минут.
8. Глазурь делаем, смешивая белки с сахарной пудрой. В конце можно добавить лимонный сок.
9. На остывшие куличи выливаем глазурь, украшаем по желанию.
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