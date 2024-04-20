Вкуснейший кулич на Пасху: нежный и сочный рецепт

Вкуснейший кулич на Пасху: нежный и сочный рецепт
Кадр: YouTube.com
Выпечка произведет фурор

Праздничный кулич на Пасху является одним из самых важных блюд. У каждой хозяйки есть свой рецепт, проверенный годами, но иногда хочется чего-то нового. Предлагаем сделать выпечку особым способом, благодаря которому кулич будет невероятно нежным и сочным. 

Ингредиенты

  • 120 граммов сухофруктов
  • 80 граммов коньяка

Тесто:

  • 160 граммов молока теплого
  • 30 граммов дрожжей прессованных (10 гр сухих)
  • 50 граммов сахара
  • 120 граммов сахара
  • 5 яичных желтков
  • 70 граммов сливочного масла
  • 25 граммов подсолнечного масла
  • 350 граммов муки
  • цедра 1 апельсина
  • соль, ваниль, щепотка шафрана

Для белковой глазури:

  • 1 белок
  • примерно 200 граммов сахарной пудры
  • лимонный сок или лимонная кислота по вкусу

Пошаговый рецепт вкусного и сочного кулича на Пасху

1. Замачиваем на ночь сухофрукты в коньяке или роме.

2. Смешиваем 160 гр молока с 30 гр дрожжей и 50 гр сахара. Массу размешиваем до полного растворения и оставляем примерно на 10 минут. 

3. 120 гр сахара, 5 желтков, 70 гр сливочного масла, 25 гр подсолнечного смешиваем друг с другом. Добавляем ванильный сахар и цедру апельсина, перемешиваем. Вливаем дрожжевую смесь, перемешиваем. И добавляем муку – снова делаем все полностью однородным.

4. Накрываем тесто полотенцем и даем настояться при комнатной температуре в течение пары часов.

5. Присыпаем сухофрукты мукой и смешиваем с мукой. 

6. Распределяем тесто по формам, накрываем пленкой и оставляем на 1,5 часа в теплом месте.

7. Выпекаем в духовке при 180 градусах примерно 30-50 минут. 

8. Глазурь делаем, смешивая белки с сахарной пудрой. В конце можно добавить лимонный сок.

9. На остывшие куличи выливаем глазурь, украшаем по желанию.

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