Рецепт вкуснейшей творожной пасхи: готовится за пару минут

Блюдо понравится всем членам семьи

Творожная пасха является одним из любимейших для многих угощением в православный праздник. Десерт не только невероятно вкусный, но и сытный. Делимся рецептом, как приготовить блюдо – много времени не понадобится.

Ингредиенты

Творог – 360 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сливки – 170 мл.

Сахар – 80 гр.

Сливочное масло – 120 гр.

Изюм и цукаты – 100 гр.

Ванильный сахар – 1 ст ложка.

Пошаговый рецепт приготовления творожной пасхи

1. Смешиваем яйцо со сливками, ванильным и обычным сахаром. Ставим на огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая. После уменьшаем огонь и провариваем еще 10 секунд.

2. Берем сливочное масло и смешиваем с сахаром, перемешиваем венчиком до однородной массы. Добавляем творог.

3. Смешиваем творожную и заворную основы, цукаты и изюм.

4. Выкладываем смесь в форму для пасхи. Отправляем в морозилку на ночь.

Приятного аппетита!