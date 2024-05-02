Рецепт вкуснейшей творожной пасхи: готовится за пару минут

Рецепт вкуснейшей творожной пасхи: готовится за пару минут
Кадр: YouTube.com
Блюдо понравится всем членам семьи

Творожная пасха является одним из любимейших для многих угощением в православный праздник. Десерт не только невероятно вкусный, но и сытный. Делимся рецептом, как приготовить блюдо – много времени не понадобится.

Ингредиенты

  • Творог – 360 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливки – 170 мл.
  • Сахар – 80 гр.
  • Сливочное масло – 120 гр.
  • Изюм и цукаты – 100 гр.
  • Ванильный сахар – 1 ст ложка.

Пошаговый рецепт приготовления творожной пасхи

1. Смешиваем яйцо со сливками, ванильным и обычным сахаром. Ставим на огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая. После уменьшаем огонь и провариваем еще 10 секунд.

2. Берем сливочное масло и смешиваем с сахаром, перемешиваем венчиком до однородной массы. Добавляем творог. 

3. Смешиваем творожную и заворную основы, цукаты и изюм.

4. Выкладываем смесь в форму для пасхи. Отправляем в морозилку на ночь.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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