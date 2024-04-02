Общественник Бородин потребовал лишить Киркорова звания народного артиста

Президента попросили лишить Киркорова звания народного артиста
Филипп Киркоров. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитость слишком часто позволял себе недостойное поведение

Общественник Виталий Бородин направил письмо к президенту Владимиру Путину с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Он заявил, что певец позволяет себе недостойное поведение и откровенное хамство. 

В качестве примера Бородин привел случай с вечеринкой Ивлеевой, после которой знаменитость пару месяцев был под угрозой полной отмены в России. Также он обвинил Киркорова в поддержке экстремистского и запрещенного движения ЛГБТ. 

По словам общественника, это были не единственные случаи, когда поп-король вел себя неподобающим образом. Он припомнил, как около 14 лет назад между Киркоровым и режиссером Мариной Яблоковой произошел громкий конфликт – женщина обвинила артиста в избиении и подала на него в суд. Тогда сторонам удалось договориться о мировой.

"На основании изложенного прошу вас <...> лишить почетного звания "Народный артист Российской Федерации" российского артиста Филиппа Бедросовича Киркорова за поступки, не соответствующие высокому званию "Народный артист Российской Федерации"", – указано в обращении Бородина к Путину.

Ранее Филипп Киркоров после трагедии в "Крокусе" обратился к народу словами Пугачевой.

Источник: News.ru
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