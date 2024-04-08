Названы самые злые знаки зодиака

Некоторым палец в рот не клади

Созвездие, под которым рождается человек, оказывает серьезное влияние на всю его дальнейшую жизнь. В частности, на его характер. Эксперты по звездам рассказали, представители каких зодиакальных домов считаются самыми злыми.



Овен

Овны – наиболее вспыльчивый и агрессивный знак зодиака. В желании отстоять свою правоту представители этого зодиакального круга готовы на все. Овны часто вступают в конфликты с окружающими, стремясь навязать им свою точку зрения. Если что-то идет не так, как им хотелось бы, они сильно злятся и проявляют агрессию.

Телец

Телец – очень пылкий и страстный знак зодиака. Если такого человека задеть за живое, он способен на агрессию и проявление не самых благородных качеств. Впрочем, Тельцы в отличие от Овнов, когда успокаиваются, понимают, что были не правы. Если они почувствовали, что перегнули палку, то постараются загладить вину перед обиженным человеком.

Близнецы

Редко кто из знакомых согласится тем, что Близнецы могут быть агрессивны и проявляют злость. Представители этого зодиакального круга, напротив, обычно очень коммуникабельны, приятны в общении и отзывчивы. Дьявол кроется в их переменчивости. В узком кругу близких людей Близнецы могут проявлять высокий уровень агрессии, что даже может испортить течение семейной жизни.

К слову, ранее были названы самые жадные знаки зодиака.