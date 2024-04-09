Появилось обращение Пугачевой и Галкина* к украинцам

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Алла Пугачева получает массу одобрений со стороны украинцев за то, что решила встать против российских властей. Они посылают ей комментарии и видео, как впрочем и Максиму Галкину*, благодаря за общественную позицию. Одной из таких стала трехлетняя украинская девочка, которая записала артиске обращение в соцсетях.
Ребенок исполнил "Миллион алых роз" на украинском языке, заявив, что она сильно любит артистку и передает ей большой привет.
"Алла Борисовна, спасибо, что вы с нами!" – обратилась она к Пугачевой.
Видео дошло и до самой знаменитости. Примадонна отреагировала на него, оставив комментарий под публикацией и заявив, что она стоит на стороне украинцев. Галкин*, в свою очередь, пожелал ребенку счастья.
Как оказалось, юморист давно знает о любви ребенка к Алле Борисовне. Однажды у него даже состоялась переписка с матерью девочки в личных сообщениях, в которых он поблагодарил ее за "чудесную родину".
Ранее появились сведения, что к предстоящему 75-летнему юбилею Пугачевой о ней выпустить документальный фильм Ксения Собчак. Основной целью подобной картины будет попытка обелить репутацию артистки, сделав акцент на том, сколько генсеков она в свое время пережила.
*признан иноагентом по решению Минюста РФ
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