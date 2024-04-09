Шоумен Дворцов рассказал, что отец попросил вернуть Ивана Урганта на телевидение

Телеведущий находится в тихой опале

Известные события февраля 2022-го года принесли серьезные изменения в жизни многих артистов. Среди тех, кто рухнул с творческого Олимпа и пропал практически со всех радаров, оказался популярный телеведущий Иван Ургант. Однако в прессе все чаще пишут о том, что вот-вот артист вернется на телевидение и, возможно, даже снова будет вести свое авторское шоу. Поговаривают, что Ивана могут простить из-за заступничества влиятельного покровителя.



Своим мнением по этому поводу поделился известный шоумен Сергей Дворцов. Эксперт по звездной тусовке предполагает, что небо прояснилось над головой Ивана из-за того, что ему неплохо помогли. По некоторым данным, уже скоро телешоу "Вечерний Ургант" может вернуться в эфир "Первого канала".

Дворцов сообщил, что за опального юмориста вступился его именитый отец Андрей Ургант. Именно благодаря его протекции уже совсем скоро поклонники рейтингового шоу смогут снова увидеть его на голубом экране.

"Да, Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием "Вечерний Ургант" и будет его вести. Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына и был услышан", – сообщил Сергей.

Впрочем, Дворцов обратил особое внимание на поведение Урганта. После его неоднозначных высказываний по поводу ситуации на международной арене ничего не изменилось – Иван даже не попытался прояснить свою позицию. Сергей считает, что такое поведение может говорить о том, что юморист не поддерживает действия России.

К слову, ранее общественники призвали запретить к показу фильм с Иваном Ургантом.