50-летняя звезда "Беверли-Хиллз 90210" снялась полностью голой – фото

50-летняя звезда "Беверли-Хиллз 90210" снялась полностью голой – откровенное фото
Тори Спеллинг. Фото: Wes Eddy/AdMedia/www.globallookpress.com/
Знаменитость показала роскошные формы

Откровенные фотографии сегодня стали своего рода нормой для артисток во многих странах. Знаменитости с готовностью демонстрируют публике соблазнительные изгибы звездного тела. Большой фурор в социальных сетях произвела фотография известной американской актрисы Тори Спеллинг.

Молодежный сериал "Беверли-Хиллз 90210", в котором блистала красотка, завоевал огромную популярность во всем мире. В России тоже с большим удовольствием наблюдали за жизнью подростков-американцев. Однако время не стоит на месте, юные звезды давно выросли – Тори Спеллинг, прославившейся на весь мир ролью Донны Мартин, уже 50 лет.

Впрочем, солидный возраст не помешал знаменитости оголиться на публике. Артистка выложила фотографию, на которой предстала полностью обнаженной. Для того чтобы снимок подходил под требования цензуры, звезда "целомудренно" скрестила ноги, а грудь прикрыла распущенными волосами.

Фото: соцсети

Поклонники были в восторге от смелого поступка любимой актрисы. Красотка совсем не похожа на среднестатистическую пятидесятилетнюю женщину. Знаменитость явно огромное количество времени уделяет уходу за собой и спорту. Фигура и прекрасный внешний вид актрисы восхитили публику.

К слову, ранее откровенную фотографию прямо из ванны выложила популярная американская певица.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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