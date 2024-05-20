Анфиса Чехова рассказала о своем состоянии после операции

Девушке пришлось пережить болезненную операцию

Известная телеведущая Анфиса Чехова в свое время завоевала любовь поклонников готовностью обсуждать публично любые темы. И сейчас знаменитость ведет абсолютно открытый образ жизни. Чехова даже не постеснялась обратиться к поклонникам с больничной палаты. При этом в тот момент она выглядела, мягко говоря, не очень презентабельно.



Оказалось, красотке пришлось пережить серьезную операцию. Телеведущей удалили сразу несколько зубов. Как известно, такие хирургические вмешательства сопровождаются сильной болью и большими отеками.

Анфиса Чехова решила побыстрее успокоить своих фанатов и практически сразу после того, как отошла от наркоза, вышла на связь. Звезда даже опубликовала жутковатую фотографию, на которой видно, что ее лицо заметно отекло. Дабы не слишком пугать поклонников, Анфиса Чехова надела толстые солнцезащитные очки, которые прикрыли часть ее лица.

Чехова рассказала, что сейчас чувствует себя нормально, но очень рада, что ночь провела под наблюдением опытных медиков. Анфиса призналась, что после того, как наркоз отошел, она чувствовала себя неважно и побоялась самостоятельно отправиться домой.

К слову, ранее Анфиса Чехова порадовала публику откровенной фотографией в смелом купальнике.