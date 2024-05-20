Певица Евгения Огурцова ослепла на левый глаз из-за мутации

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Жуткой историей поделилась популярная российская артистка Евгения Огурцова. Известная в нашей стране актриса и певица столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. К сожалению, в итоге девушка лишилась зрения на одном глазу.
Огурцова рассказала, что ее левый глаз ничего не видит. Звезда популярного в свое время телесериала и одноименной рок-группы "Ранетки" рассказала, что такие серьезные проблемы со здоровьем произошли из-за мутации в генах.
Жуткие изменения настигли Огурцову прямо под Новый год, 31 декабря прошлого года у нее резко упало зрение. Евгения рассказала, что в тот момент левый глаз видел только черное пятно. В новогодние праздники больницы были переполнены пациентами, так что девушка попала к доктору только 3 января.
Затем медики почти полгода исследовали глаза девушки и в конце концов поставили ей точный диагноз. Оказалось, что артистка страдает неизлечимым недугом – атрофией сетчатки. К сожалению, пока наша медицина не может справиться с этой болезнью. Звезда считает, что такая генетическая мутация досталась ей по наследству от бабушки.
Напомним, ранее в социальных сетях активно обсуждали ужасную судьбу популярной российской певицы – несчастную девушку забили до смерти.
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