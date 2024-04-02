Ухаживающий за Волочковой музыкант пригласил на свидание Наталью Штурм

"Жених" Волочковой начал обхаживать Наталью Штурм
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Молодой человек всеми силами привлекает к себе внимание

Недавно в прессе стали активно обсуждать персону предприимчивого молодого человека. Участник "Фабрики звезд-7" Георгий Иващенко решил заявить о себе, но выбрал для этого весьма странный подход. Сначала парень начал обхаживать знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову, а затем неожиданно переключился на певицу Наталью Штурм.

Еще недавно в прессе писали, что парень сделал Волочковой предложение. Тогда речь о руке и сердце не шла – молодой человек предложил Волочковой пойти на свидание и узнать друг друга поближе. Также Георгий подарил Анастасии дорогущие сережки, и его тут же нарекли "женихом" артистки.

Надо полагать, Штурм внимательно следит за тем, что происходит в звездной тусовке. Когда Иващенко обратился к ней, она тут же задала ему вопрос о Волочковой. Молодой человек написал певице, что хотел бы узнать ее поближе и пригласил на встречу. Однако обхаживания звезды не увенчались успехом – Наталья сразу указала парню, что сережки ей не нужны, зато она готова получить деньги "налом", передает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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