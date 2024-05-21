Продюсер Дворцов: гастроли Урганта и Познера в Европе окажутся "провальными"

В стране сильно изменилось отношение к этим звездам

Недавно стало известно, что популярный российский шоумен Иван Ургант и знаменитый телеведущий Владимир Познер решили отправиться на гастроли по Европе. Надо полагать, знаменитости рассчитывают хорошенько подправить свои финансовые дела, однако их уже предупредили о больших проблемах в этом вопросе.



Своим мнением по поводу судьбы знаменитостей поделился известный продюсер Сергей Дворцов. Эксперт по звездной тусовке уверен, что Познера и Урганта за границей ждет провал. Очевидно, что звезды рассчитывают на ажиотаж вокруг своих выступлений, однако велика вероятность, что их надеждам не суждено сбыться.



Дворцов уверен, что если успех и будет, то только на первых порах. В целом продюсер считает проект Урганта и Познера провальным.



"Никаких баснословных денег это не принесет. Да, может быть, на первых порах они будут получать неплохие гонорары, но это до поры до времени. Успешны ли они будут? Нет, это скорее провальный проект", – предупредили звезд о грядущих проблемах в творческой сфере.



Сергей посоветовал Ивану публично покаяться перед страной, тогда у телеведущего появится шанс снова блистать на российских экранах, а вот Познеру продюсер дал совет держаться подальше от опального коллеги, так как Иван может потянуть маститого журналиста с собой на дно.

