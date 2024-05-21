Кудрявцева ответила на слухи о получении румынского гражданства

Кудрявцева эмоционально ответила на слухи о румынском гражданстве
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Звезда была лаконина в своих заявлениях

Лера Кудрявцева не скрывает, что поддерживает Россию в политическом плане. Поэтому новость о том, что звезда решила получить румынский паспорт оказалась неожиданной. Сплетники стали поговаривать, будто бы знаменитость захотела иметь более свободный доступ в Европу, чтобы летать на отдых. И якобы гражданство одной из стран ЕС в этом очень поможет.

На каких именно основаниях звезда смогла бы получить документ – не сообщается. Миграционные правила Румынии не дают возможности стать гражданином за инвестиции, как в других странах. Поэтому единственный вариант для Кудрявцевой – оказаться румынкой по происхождению. Известно, что ведущая родилась в русской семье, пусть и Казахской ССР. Однако по Сети настойчиво распростряняется скрин с якобы заявкой Леры на новый паспорт.

Журналисты решили поинтересоваться у Кудрявцевой, насколько правдива новость о ее намерениях стать гражданкой ЕС. В ответ телеведущая сделала эмоциональное заявление.

"Прекратите страдать фигней, это не новости, а сплетни", – отрезала она.

При этом Кудрявцева не стала раскрывать причины своего внезапного визита в Европу вместе с подругой и по совместительству адвокатом Катей Гордон. Их поездка совпала со сроками, когда предположительно было подано заявление некой "Валерии Кудрявцевой" на румынский паспорт.

Источник: Super.ru
По теме

Появилось три версии причин крушения вертолета с главой Ирана

Подозреваемыми считают США и Израиль

В ВСУ описали судьбу Харькова

На этом направлении продолжаются ожесточенные бои

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей