Кудрявцева ответила на слухи о получении румынского гражданства

Звезда была лаконина в своих заявлениях

Лера Кудрявцева не скрывает, что поддерживает Россию в политическом плане. Поэтому новость о том, что звезда решила получить румынский паспорт оказалась неожиданной. Сплетники стали поговаривать, будто бы знаменитость захотела иметь более свободный доступ в Европу, чтобы летать на отдых. И якобы гражданство одной из стран ЕС в этом очень поможет.

На каких именно основаниях звезда смогла бы получить документ – не сообщается. Миграционные правила Румынии не дают возможности стать гражданином за инвестиции, как в других странах. Поэтому единственный вариант для Кудрявцевой – оказаться румынкой по происхождению. Известно, что ведущая родилась в русской семье, пусть и Казахской ССР. Однако по Сети настойчиво распростряняется скрин с якобы заявкой Леры на новый паспорт.

Журналисты решили поинтересоваться у Кудрявцевой, насколько правдива новость о ее намерениях стать гражданкой ЕС. В ответ телеведущая сделала эмоциональное заявление.

"Прекратите страдать фигней, это не новости, а сплетни", – отрезала она.

При этом Кудрявцева не стала раскрывать причины своего внезапного визита в Европу вместе с подругой и по совместительству адвокатом Катей Гордон. Их поездка совпала со сроками, когда предположительно было подано заявление некой "Валерии Кудрявцевой" на румынский паспорт.