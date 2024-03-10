Анна Заворотнюк показала младшую сестру на утреннике

Появилось фото младшей дочки Заворотнюк: на кого похожа Мила
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Снимок с ребенком показала ее старшая сестра

Семейство Анастасии Заворотнюк стало максимально закрытым с тех пор, как у артистки обнаружили онкологию. Петр Чернышев практически не появляется на публике, а дочь артистки Анны лишь иногда делится в своих соцсетях абстрактными намеками на состояние матери.

Тем не менее, недавно девушка решилась на неожиданный поступок – она опубликовала на своей странице виде с детского утренника, показав, как несколько детей играют в сценке, изображая козлят и серого волка. Среди них можно было разглядеть и пятилетнюю Милу – дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.

Девочка выглядела жизнерадостной и активной. Она весело подпевала под композицию вместе с другими детьми и активно пританцовывала.

Анна не стала пояснять, почему решила показать сестру именно сейчас. Неизвестно, был ли при этом на празднике отец девочки. В этот же день позже Петр Чернышев появился на светском мероприятии и шокировал россиян своим внешним видом.

Источник: соцсети
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