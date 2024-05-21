Собчак заподозрили в политической провокации в Каннах

Собчак уехала за границу и устроила политическую провокацию
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Знаменитость отрицает все обвинения

Ксения Собчак стала гостьей Каннского кинофестиваля. Знаменитость вышла на красную ковровую дорожку в платье и пиджаке нежно-розового цвета. Дополнила образ журналистка с помощью чокера российского бренда AYTLAW Moscow. Аксессуар спровоцировал грандиозный скандал.

Дело в том, что украшение было представлено в форме наручника. Он сделан из ювелирного сплава с родиевым покрытием, а украшен фианитами. Стоимость такой ювелирки достигает 250 тысяч рублей. Слоган, который идет в комплекте с чокером, гласит:

"Оковы тяжкие падут, // Темницы рухнут – и свобода // Вас примет радостно у входа", – сказано на сайте.

После этого многие решили, что ведущая захотела устроить в Каннах политическую провокацию. 

"Иногда украшение – это просто украшение. А стихи Пушкина – просто стихи Пушкина. А дурак – он всегда дурак и дураком останется", – ответила всем Собчак.

Однако журналистка Алена Мартынова напомнила, что это не первый раз, когда Ксения попадает в подобную ситуацию. Некоторое время назад для съемки с западной прессой она "совершенно случайно" облачилась в майку украинского бренда, которой на тот момент было пять лет. 

"Собчак, как известно, знатный провокатор и просто так ничего не делает", – отметила Мартынова.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как живет в США актер Андрей Бурковский. Она встретилась с ним на церемонии в Каннах.

Источник: Telegram
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