RadarOnline: у Миддлтон начали выпадать волосы из-за лечения рака

Состояние Кейт Миддлтон ухудшилось: пострадали другие органы
Кейт Миддлтон. Кадр видео из соцсетей
Принцесса старается не показывать своих страданий близким

Кейт Миддлтон приступила к лечению рака, который у нее обнаружили в конце прошлого года. Официально не раскрывается, где именно находится опухоль, но по данным источников, у нее рак кишки, который заметили после удаления матки.

Некоторое время принцесса готовилась к лечению, проводя больше времени со своими детьми. Сейчас же она приступила к химиотерапии, и ее состояние резко ухудшилось из-за последствий препаратов. Перед близкими Миддлтон старается храбриться, но в действительности она постоянно страдает от тошноты, истощения и других изнурительных состояний.

"Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца", – говорят королевские придворные.

С каждым днем скрывать свое недомогание принцессе становится все труднее. Она начала терять волосы и вес, у нее поражены слизистая оболочка кишечника и костный мозг. Уильям, который сам потерял мать в молодом возрасте, старается сделать все, чтобы спасти супругу и поддержать ее в тяжелый период жизни. 

Источники утверждают, что Миддлтон взялась за лечение как настоящий боец. Она исправно выполняет все рекомендации и уделяет положенное время отдыху и восстановлению.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон не поздравила сына принца Гарри и Меган Маркл с 5-летием.

Источник: RadarOnline
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