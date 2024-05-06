Актера Александра Майорова сбила машина в Петербурге

Звезду "Невского" и "Ментовских войн" сбила машина: жуткая авария
Фото: www.unsplash.com
Поклонники актера в ужасе от произошедшего

Странная история случилась с известным российским артистом, звездой отечественных телесериалов Александром Майоровым. Сегодня, 6 мая, в прессе появилась информация о том, что молодой человек стал жертвой жуткой аварии, которая случилась в Санкт-Петербурге.

Майоров попал под колеса автомобиля в районе ж/д станции "Ольгино" на Приморском шоссе. При этом инцидент полон странных обстоятельств. Так, водитель утверждает, что Александр был в стельку пьян и чуть ли не сам бросился под колеса. По словам владельца иномарки, трагедия произошла из-за того, что Майоров попытался перебежать оживленную автостраду в месте, где наличие пешеходов на дороге вообще не подразумевается.

Отмечается, что молодой человек вел себя неадекватно. Сначала он размахивал руками, пытаясь заставить поток машин остановиться и пропустить его на другую сторону. Водители игнорировали странного мужчину, но он все же решил кинуться на автостраду в надежде перебежать ее.

Мужчина, который направлялся в этот момент в сторону населенного пункта Лисий нос, не заметил Майорова и сбил его. Сообщается, что примерно 15 минут пострадавший был без сознания, а затем очнулся и попытался покинуть место трагедии. Позже у звезды "Невского" и "Ментовских войн" была диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги. Он в больнице.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского музыканта.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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