Гордон резко раскритиковала Собчак

Катя Гордон разложила по полочкам Ксению

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак у многих своих недоброжелателей вызывает весьма сильные эмоции. На этот раз с разгромной тирадой в адрес Ксении выступила самая известная в нашей стране женщина-юрист Катя Гордон.



Екатерина считает, что Ксения является тонким провокатором и недостойна того, чтобы с ней поддерживали контакт приличные люди. Больше всего Екатерину возмутила недавняя громкая история с делом о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Как известно, все закончилось тем, что ряд сотрудников Собчак получили реальные и весьма большие сроки.

Катя Гордон подчеркнула, что Ксения фактически бросила на произвол судьбы своих работников. Юрист отметила, что это многое говорит о моральных принципах "блондинки в шоколаде". По мнению Екатерины, после такого поступка приличные люди с ней работать не будут.

Сама Ксения ранее объясняла, что не явилась на вынесение приговора своим работникам для того, чтобы не отвлекать на себя внимание прессы. При этом знаменитость клятвенно пообещала бороться за освобождение осужденных.

К слову, ранее Ксения Собчак нашла способ спасти репутацию Аллы Пугачевой в России. Популярной певице подготовили подарок ко дню рождения.