Мать сообщила о пропаже актера из "Папиных дочек" Андрея Светлова

Пропал актер "Папиных дочек": не выходит на связь несколько дней
Фото: АГН "Москва"
Телефон артиста похитили некоторое время назад

Актер Андрей Светлов, который снимался в эпизодах сериала "Папины дочки", пропал. Он не выходил на связь с матерью с 12 мая, из-за чего 83-летняя женщина обратилась за помощью.

Она рассказала, что сын брался не только за актерские предложения, но также зарабатывал и на стройке на разных объектах. Из-за занятости он часто уезжал из Москвы. 

Фото: соцсети

Как правило, обо всех отъездах Андрей говорил матери, предупреждал ее и возвращался обратно. В этот раз он решил поехать в Климовск, чтобы забрать зарплату в строительной фирме, но назад так и не вернулся. Телефона у него с собой не было, поскольку недавно мужчину ограбили.

"Мне сказали, что по больницам и происшествиям проверили и никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли", – рассказала его мать.

Женщина утверждает, что сын должен был выйти из метро "Дмитрия Донского", поэтому стоит осмотреть станцию и проверить по камерам наблюдения. Также она попросила правоохранителей отправиться в строительную фирму, в которой работал Андрей, чтобы выяснить, приходил он за зарплатой или нет.

Светлов с детства был задействован на съемках, поскольку его мать работала на Мосфильме. Около пяти лет актер работал в театре, а также снимался в различных российских сериалах и фильмах, писал сценарии.

Источник: Regnum

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