Шаляпин объяснил, почему боится Бабкину

Шаляпин отверг Бабкину: испугался, что раздавит
Прохор Шаляпин. Фото: АГН "Москва"
Романа между знаменитостями не будет

Прохор Шаляпин рассказал, почему никогда не стал бы строить отношения с Надеждой Бабкиной. Он отметил что такая кандидатура для любви ему не подходит – артист попросту не смог бы с ней ужиться.

По словам звезды, он уважает певицу и прекрасно знает, насколько богатой персоной она является. Но даже это его в ней не привлекает, поскольку в большей степени Прохор испытывает к Бабкиной страх. 

"У нее мышление трактора. Она раздавит тебя просто... В голове у нее трансформаторная будка, слишком высокое для меня напряжение. Мне надо попроще, которая бы была на издыхании", – сказал он.

При этом Прохор отметил, что артистка наверняка на жизнь не жалуется, поскольку дружит с самыми влиятельными женщинами в стране. И с ее достатком она может позволить себе иметь хоть миллион ухажеров и менять их каждый день. Чтобы быть вместе с народной звездой нужно, чтобы она была влюблена, а по отношению к себе с ее стороны певец этого не чувствует.

Также Шаляпин указал, что не верит, будто бы Бабкина долго проживет. Певец напомнил, что в последнее время после заболевания ковидом у нее сильно менялся вес, и такие метаморфозы всегда пагубно сказываются на здоровье. 

"К сожалению, инсульты и инфаркты даже у обеспеченных людей – они внезапные", – подытожил он.

Источник: Алена, блин!
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