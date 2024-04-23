Умер бас-гитарист группы "Круиз" Юрий Махин

Умер известный российский музыкант
Фото: www.unsplash.com
Тело артиста решили сжечь

Накануне, 22 апреля, стало известно о трагических событиях, затронувших культурную сферу нашей страны. Скончался знаменитый российский музыкант Юрий Махин. Артист блистал во многих популярных группах и пользовался большой любовью публики.

Жизненный путь звезды оборвался на 70-м году. За свою жизнь талантливый бас-гитарист успел поработать в составе таких известных музыкальных коллективов, как "Круиз", "Динамик", "Черный кофе". Позже музыкант решил связать свою жизнь с Московским театром оперетты. Артист больше 15 лет прослужил в должности инспектора оркестра этого культурного учреждения.

Представители театра и поделились с публикой печальными новостями. Известно, что родственники умершего приняли решение кремировать его тело. Траурная церемония прощания состоится уже завтра, 24 апреля. Юрий Махин обретет последнее пристанище на Николо-Архангельском кладбище.

До последнего дня своей жизни артист занимался творчеством. Буквально несколько лет назад, в 2020-м году, в продажу поступил сольный альбом Юрия Махина "Верю в себя". Смерть артиста стала большой потерей для коллектива театра, его родных, близких и многочисленных поклонников.

К слову, ранее стало известно о смерти выдающейся российской спортсменки. Тело талантливой волейболистки обнаружили у здания общежития, где она проживала. Девушке был всего 21 год.

Источник: Московский театр оперетты ✓ Надежный источник
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