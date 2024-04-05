Внезапно умер знаменитый актер, звезда "Доктора Кто" Адриан Шиллер

Внезапно умер знаменитый актер, звезда "Доктора Кто"
Адриан Шиллер. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Жизнь знаменитости прекратилась на 61-м году

Печальные новости пришли из Великобритании. Местные СМИ пишут о смерти популярного английского артиста Адриана Шиллера. Британец хорошо известен и российскому зрителю. Многие с удовольствием смотрели сериалы "Доктор Кто" и "Последнее королевство", в которых блистал талантливый актер.

Сообщается, что жизненный путь британской звезды оборвался на 61-м году. Актер скончался несколько дней назад, 3 апреля. Он умер прямо у себя в квартире. Что послужило причиной кончины, пока не сообщается.

При этом друзья и родные артиста подчеркнули, что его смерть была внезапной и поразила всех до глубины души. Адриан Шиллер в последнее время на проблемы со здоровьем не жаловался и чувствовал себя прекрасно, поэтому к его неожиданному уходу никто не был готов.

Скоропостижная кончина знаменитости шокировала его родных, близких, коллег и многочисленных поклонников. Все они скорбят о внезапном обрыве жизни знаменитости.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды популярного телепроекта "Дом-2". Тело несчастной девушки пролежало в квартире больше 40 дней. Страшная трагедия разыгралась в жизни знаменитости, которая страдала от тяжелого заболевания и пыталась спасти здоровье путем хирургического вмешательства.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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