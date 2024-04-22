Умерла 21-летняя российская спортсменка Арина Михайлина

Смерть девушки потрясла всех

Сегодня, 22 апреля, стало известно о страшной трагедии, которая произошла в Москве. Этот мир покинула известная российская спортсменка, успешная волейболистка Арина Михайлина. Смерть забрала спортсменку в совсем юном возрасте – ей был 21 год.



У Михайлиной были все шансы построить блестящую спортивную карьеру, к своим годам она уже была кандидатом в мастера спорта, блестяще играла за российскую молодежную сборную. Сообщается, что Арина скончалась накануне, в воскресенье.

Тело молодой девушки нашли поздно вечером у здании общежития, где она проживала. Приехавшие на место происшествия медицинские сотрудники застали Михайлину еще живой, однако спасти ее не удалось. Тяжелые травмы были не совместимы жизнью. Характер повреждений, которые получила девушка, не исключает версию, что она самостоятельно распрощалась с этим миром.

Профессиональная волейболистка подавала огромные надежды. Ныне покойная спортсменка выступала за клубы "Заречье", "Динамо-Водный Стадион". Ее смерть стала страшным ударом и шокировала окружающих. Что привело девушку к такому трагическому финалу жизни, пока не сообщается.

К слову, ранее стало известно о смерти молодого артиста. Страшные травмы после катастрофы не оставили знаменитости шансов выжить.