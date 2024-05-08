Пропавшую две недели назад певицу Светлану Маслову нашли мертвой

Тело несчастной обнаружили в лесу

Две недели волонтеры и неравнодушные россияне разыскивали пропавшую певицу Светлану Маслову. Знаменитость исчезла 24 апреля, родные быстро забили тревогу, надеясь обнаружить артистку. К сожалению, женщину нашли уже мертвой.



Большая трагедия разыгралась в Перми. Поисками 49-летней певицы занимался местный отряд волонтеров "Прикамье.Поиск". Две недели назад артистка пошла на почту, а вечером договорилась встретиться со своей дочерью. Незадолго до намеченной встречи Светлана неожиданно сказала наследнице, что вовремя прийти не сможет. Это были последние слова, которые слышали от Масловой.

Тело артистки нашли накануне, 7 мая. Труп певицы находился в лесополосе неподалеку от заправки. По предварительным данным, смерть Светланы не носит криминальный характер. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверке.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого российского музыканта после тяжелой и мучительной болезни.