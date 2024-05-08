Пропавшую две недели назад певицу Светлану Маслову нашли мертвой

Пропавшую две недели назад российскую певицу нашли мертвой
Фото: www.unsplash.com
Тело несчастной обнаружили в лесу

Две недели волонтеры и неравнодушные россияне разыскивали пропавшую певицу Светлану Маслову. Знаменитость исчезла 24 апреля, родные быстро забили тревогу, надеясь обнаружить артистку. К сожалению, женщину нашли уже мертвой.

Большая трагедия разыгралась в Перми. Поисками 49-летней певицы занимался местный отряд волонтеров "Прикамье.Поиск". Две недели назад артистка пошла на почту, а вечером договорилась встретиться со своей дочерью. Незадолго до намеченной встречи Светлана неожиданно сказала наследнице, что вовремя прийти не сможет. Это были последние слова, которые слышали от Масловой.

Тело артистки нашли накануне, 7 мая. Труп певицы находился в лесополосе неподалеку от заправки. По предварительным данным, смерть Светланы не носит криминальный характер. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверке.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого российского музыканта после тяжелой и мучительной болезни.

Источник: 59.RU ✓ Надежный источник
По теме

Березовский жив: появилась сенсационная новость

Слухи об этом ходили давно

Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент

Случившееся попало на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей