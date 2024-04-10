Популярный актер Суджит Радж Кочукунджу умер в 32 года от полученных в ДТП травм

Жизнь знаменитости оборвалась на 33-м году

Печальные новости пришли из Индии. Там скончался популярный артист Суджит Радж Кочукунджу. Известный на весь мир актер и певец покинул этот мир из-за страшных травм, которые получил в автокатастрофе. Молодому человеку было всего 32 года.



Индийская знаменитость попал в жуткое дорожно-транспортное происшествие две недели назад, 26 марта. Он получил тяжелые травмы. Артиста сразу же госпитализировали в частную клинику, где за его жизнь долго боролись лучшие медики. Однако, к сожалению, Суджит Радж Кочукунджу спасти не удалось.

Печальными новостями с общественностью поделилась убитая горем коллега покойной звезды Сурабхи Сантош. Она подчеркнула, что артист был очень талантлив, проявился как прекрасный оратор, танцор, исполнитель и актер. Также Суджит при жизни был просто очень хорошим и отзывчивым человеком.

Индийская знаменитость всю жизнь прожил в Дубае. Его профессиональная деятельность всегда была связана с творчеством. Несколько лет назад уже известный певец и танцор решил стать профессиональным актером. До последнего дня жизни он активно работал над своей биографической комедией.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого артиста и дрессировщика диких зверей Андрея Клыкова. Звезда популярного российского телесериала "Улицы разбитых фонарей" скончался на 58-м году жизни.