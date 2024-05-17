Гурцкая рассказала, как пережила смерть мужа

Боль утраты у знаменитости не прошла до сих пор

Петр Кучеренко скончался год назад. Спустя это время его супруга Диана Гурцкая наконец нашла в себе силы рассказать, как она переживала трагедию и как справляется с потерей сейчас. Артистка призналась, что для нее это время было крайне тяжелым.

Ужасную новость ей сообщил по телефону близкий человек – в это мгновенье она почувствовала, словно сердце вот-вот вырвется из груди, ведь на тот момент ничего не предвещало беду.

Гурцкая вспоминает, что ее супруг всегда был жизнерадостным человеком, ему нравилась жизнь и он очень любил радовать своих близких. И день его она помнит до сих пор. Чувство опустошения и огромной боли она переживает до сих пор.

Впервые певица рассказала, почему именно умер Кучеренко. Известно, что ему стало плохо с сердцем, когда он возвращался из командировки на Кубу. Спасти его не удалось. Позже выяснилось, что у чиновника имелись проблемы со здоровьем.

"Врачи сказали, что у Пети была сердечная недостаточность", – говорит Диана.

Она считает, что если бы находилась рядом с супругом в тот злополучный день, то трагедии бы не случилось. Например, артистка бы подала ему стакан воды или хотя бы держала за руку, чтобы муж не чувствовал себя одиноким в этот момент. Гурцкая говорит, что время не лечит боль утраты, а попросту учит жить без близкого человека.