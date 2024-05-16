Якубович получил в подарок дрон из зоны СВО на "Поле чудес"

Якубовичу вручили презент из зоны СВО на "Поле чудес"
Кадр "Поле чудес", Первый канал
Его принес участник из Новочеркасска

В последнем выпуске "Поле чудес", приуроченном к празднованию 9 мая, приняли участие солдаты зоны спецоперации. Один из участников последней тройки игроков сделал Леониду Якубовичу необычный подарок – он презентовал ему один из дронов,который лично сбил с помощью РЭБ и получил за это награду.

Руфет Рустамов из Новочеркасска признался, что подарок телеведущему он приготовил вместе со своими сослуживцами. Они поместили беспилотник на дощечку и довезли его в сохранности прямо из зоны СВО.

"Сбитый украинский дрон – это символ успешно выполненной задачи. Тут смысл немножко заложен глубже, чем возможно он воспринимается", – рассказал участник спецоперации ростовским СМИ.

По его словам, в редакции программы не были против такого подарка, поскольку он соответствует всем требованием. БПЛА весит около 600-700 граммов, перед отправкой в Москву его обезвредили.

Солдат признался, что побывать на "Поле чудес" было его детской мечтой. Он очень рад, что она наконец сбылась и поблагодарил за это своих командиров. Ему удалось победить в первом этапе игры, во втором ход до него не дошел.

Источник: Первый канал
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