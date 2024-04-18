Женщина привезла мертвеца в банк и рассчитывала разбогатеть

Жуткая история поразила людей

Инцидент на грани фантастики произошел в Бразилии. По социальным сетям активно распространяется ужасающий видеоролик, на котором запечатлен "пытающийся" взять кредит в банке мертвец. Жуткую аферу хотела провернуть родственница отправившегося в мир иной мужчины.



Надо полагать, обнаружив своего дядю мертвым, мадам решила за счет этого подзаработать. Она рассудила, что с мертвеца спрос небольшой, и потащила хладный труп своего родственника в кредитное учреждение. Там она попыталась оформить на мертвого дядю ссуду, которая в пересчете на российские рубли составляет порядка 309 тысяч рублей.

Уверенная в своей непогрешимости женщина активно трясла головой почившего дядюшки, пытаясь убедить сотрудников банка в том, что он жив и отдает отчет в своих действиях. Впрочем, провести опытных работников не удалось. По бледному виду, закрытым глазам и странному поведению самой женщины работники поняли, что что-то здесь не так.

Дядюшке мошенницы вызвали скорую помощь, которая быстро определила, что мужчина мертв, при этом уже достаточно давно, его жизнь явно оборвалась до похода в кредитную организацию. Теперь с хитрой мошенницей разбираются сотрудники местных правоохранительных органов.

К слову, ранее людей удивила история мужчины, который разбогател из-за пустого бака в машине.