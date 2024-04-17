В США мужчина купил лотерейный билет на заправке и выиграл 18 миллионов рублей

Парню несказанно повезло

Невероятной историей везения поделился житель Соединенных Штатов Америки. Наконец-то мужчине удалось схватить птицу удачи за хвост. Обогатиться на внушительную сумму денежных средств американцу помогло не самое приятное обстоятельство – у мужчины закончился бензин, и он был вынужден заехать на заправку.



Пустой бак в машине вряд ли кого-то порадует, но именно он привел американца к богатству. Историю успеха жителя Соединенных Штатов опубликовало местное издание NC Education Lottery.

Все случилось тогда, когда мужчина ехал по своим делам из города Кенли, штат Северная Каролина. Перед дорогой ему потребовалось заглянуть на заправку. Там он увидел билет мгновенной лотереи, который стоил всего 5 долларов (в пересчете на российские рубли, что-то около 466 рублей).

Парень решил проверить, насколько удачно начинается его день, и приобрел лотерейный билетик. Когда он стер защитный слой, счастью не было предела. Буквально за мгновение мужчина обогатился на 200 тысяч долларов (18 миллионов рублей).

Молодой человек рассказал, что до сих пор в шоке от обрушившегося на его голову финансового счастья. Он и подумать не мог, что, заехав на заправку, станет обладателем солидной суммы. Американец рассказал, что уже решил, где применить выигранные деньги. Он собирается потратить их на образование любимой дочки.

К слову, ранее большой интерес у интернет-публики вызвала история молодого человека, который нашел оригинальный способ отомстить своему не вовремя раскричавшемуся соседу.