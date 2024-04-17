Нагиев приступил к работе над новым проектом в Сочи

Раскрыто местонахождение Нагиева после слухов о побеге
Дмитрий Нагиев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста заметили в компании эффектной блондинки

В последнее время Дмитрий Нагиев практически не появляется в общественном пространстве. Одним из последних его публичных действий было интервью по поводу переезда в Дубай – тогда общественность решила, что знаменитость готовит почву для побега из России.

Тем не менее, слухи не подтвердились. Нагиев продолжил работу в театре, а также взял несколько проектов для телевидения. Недавно стало известно, что актер приступил к съемкам картины "Агент 00_Батя" режиссера Ивана Архипова. Премьера ожидается в следующем году.

В Сети появились кадры из Сочи, на которых Нагиев позирует на съемочной площадке в шляпе, костюме и очках. Вместе с ним была эффектная блондинка – артиса Надежда Сысоева. 

Фото: соцсети

Вместе с ними в проекте также принимают участие Олег Тактаров, Софья Каштанова, Ирина Пегова и сын Нагиева Кирилл. 

Ранее критик Сергей Соседов рассказал о своем отношении к Дмитрию Нагиеву. По его словам, телеведущий является уникальным в своей профессии и человеком высокого мастерства. Из-за его решения отказаться от работы на телевидении российские телеканалы многое потеряли, поскольку достойной замены ему так и не удалось найти.

Источник: 7 дней
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