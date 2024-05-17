Звезда "Модного приговора" Рах пригрозила сжечь себя из-за долгов

Звезда "Модного приговора" намерена сжечь себя из-за долгов
Фото: www.unsplash.com
Финансовые беды подкосили знаменитость

Известная телеведущая, звезда популярной программы "Модной приговор" Лилия Рах оказалась в ужасном положении. Женщину жестко терроризируют кредитные организации и требуют у нее отдать последнее. Знаменитость впала в отчаяние и публично объявила о том, что готова совершить акт самосожжения, чтобы на нее перестали давить.

Телеведущая, которая сменила в "Модном приговоре" оскандалившегося Александра Васильева и теперь работает в паре с Александром Роговым, уверяет, что несколько лет назад стала жертвой рейдерского захвата. Знаменитость пожаловалась, что некие злоумышленники лишили ее всего имущества и оставили по уши в долгах. Теперь кредиторы не дают Лилии спокойно жить.

Вся трагедия разыгралась в Казахстане, поэтому звезда публично обратилась к президенту страны Касым-Жормату Токаеву. Она заявила, что доведена до нервного срыва и уже готова сжечь себя прямо у банка, чтобы от нее наконец-то отстали.

"Еще раз хочу повторить: меня ограбили. Я отдала все что возможно, вплоть до старых машин. Мне нужно себя сжечь у банка?" – задается вопросом несчастная женщина.

К слову, ранее стало известно об огромных долгах предшественника Лилии Рах Александра Васильева. Телеведущий давно покинул Россию, однако задолжал российской налоговой кругленькую сумму.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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