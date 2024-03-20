Нагиев покидает Россию после громкого политического заявления

Знаменитость поедет работать за границу

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев после громкого политического заявления, которое его директор называет фейковым, решил отправиться на заработки в ОАЭ. Артист намерен обучить всех желающих актерскому мастерству всего за почти 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Сети появилось фото, на котором Дмитрий Нагиев предстал рядом с символом Z. Знаменитость широко улыбался и показывал большой палец вверх. Снимок сопровождала надпись в поддержку российского лидера. Представитель артиста заявила, что никогда ранее не видела этой фотографии и полагает, что она не является настоящей.

В Дубае Нагиев собирается устроить интенсив с учениками 23 и 24 марта. Сообщается, что все билеты были проданы, а последние отдали по возросшей стоимости – порядка 299 тысяч рублей. Артист обещает, что после пройденного курса они выйдут "на новый уровень уверенности", смогут побороть страх камеры, сцены, оценок окружающих.

Несмотря на отказ работать на телевидении, коллеги и знакомые Нагиева утверждают – его график плотно забит. Например, актер снимается в четырех фильмах, а также играет в спектакле. Поэтому, по слухам, он и отказался снова стать ведущим вернувшейся премии "МУЗ-ТВ".