Громкое политическое заявление Нагиева с буквой Z объяснили

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В Сети появилось неожиданное фото Дмитрия Нагиева, который сделал селфи на фоне символа из георгиевской ленточки в форме буквы Z. Артист предстал в черных очках, шапке и куртке, подняв большой палец вверх. Снимок сопровождался фразой "Сильной стране – сильный президент".
Этой же фотографии на странице Дмитрия Нагиева в социальных сетях обнаружено не было. Утверждается, что изначально опубликовал все Владислав Поздяков, руководитель сообщества, признанного экстремистким в России. Он написал, что наконец телеведущий сделал важное и громкое политическое заявление.
Появившися в Сети снимок прокомментировала директор Нагиева Елена Шайкина. Она утверждает, что никогда не видела подобного фото артиста и полагает, что это фейк.
"Этой фотографии не существует, поэтому, наверное, и не увидели ее в соцсетях Нагиева", – заявила директор.
По ее словам, сейчас телеведущий занят работой. Он активно выступает перед публикой со своими спектаклями. Недавно играл в постановке "Кыся" в Московском дворце молодежи.
Ранее знакомый объяснил, почему Дмитрий Нагиев принял решение уйти с телевидения.
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