Директор Нагиева прокомментировала фото актера с буквой Z

Громкое политическое заявление Нагиева с буквой Z объяснили
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Утверждают, что артист этого на самом деле не делал

В Сети появилось неожиданное фото Дмитрия Нагиева, который сделал селфи на фоне символа из георгиевской ленточки в форме буквы Z. Артист предстал в черных очках, шапке и куртке, подняв большой палец вверх. Снимок сопровождался фразой "Сильной стране – сильный президент".

Этой же фотографии на странице Дмитрия Нагиева в социальных сетях обнаружено не было. Утверждается, что изначально опубликовал все Владислав Поздяков, руководитель сообщества, признанного экстремистким в России. Он написал, что наконец телеведущий сделал важное и громкое политическое заявление.

Фото: соцсети

Появившися в Сети снимок прокомментировала директор Нагиева Елена Шайкина. Она утверждает, что никогда не видела подобного фото артиста и полагает, что это фейк.

"Этой фотографии не существует, поэтому, наверное, и не увидели ее в соцсетях Нагиева", – заявила директор.

По ее словам, сейчас телеведущий занят работой. Он активно выступает перед публикой со своими спектаклями. Недавно играл в постановке "Кыся" в Московском дворце молодежи.

Ранее знакомый объяснил, почему Дмитрий Нагиев принял решение уйти с телевидения.

Источник: Daily Storm
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей