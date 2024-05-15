Алла Пугачева с Галкиным* и Тиньковым* посетили концерт "ДДТ" на Кипре

Пугачева устроила сходку русофобов на Кипре
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Артистка окружает себя "приятными" людьми

Знаменитая российская певица Алла Пугачева продолжает подыскивать для себя идеальное место жизни. После известных событий зимы 2022 года она с семейством переехала в Израиль. Однако сложная обстановка в стране заставила знаменитость перебраться на солнечный остров Кипр. Теперь Пугачева активно создает вокруг себя "приятную" компанию единомышленников.

Так, недавно стало известно о встрече бывшей примадонны отечественной эстрады с известным русофобом и хулителем российских властей бизнесменом Олегом Тиньковым*. Многих поклонников певицы удивило, что после бегства из России она часто и с большим удовольствием проводит время в окружении иноагентов.

На Кипре Пугачева устроила целую своего рода сходку русофобов-иноагентов. В компании своего оскандалившегося супруга Максима Галкина* и нового близкого друга Олега Тинькова* певица отправилась на концерт группы "ДДТ", солиста которой Юрия Шевчука тоже требуют признать иностранным агентом за ряд сомнительных высказываний в адрес России и властей.

Разумеется, Алла Пугачева была желанным гостем на концерте "ДДТ". Певица вместе с Олегом Тиньковым* была допущена к гримерке Юрия Шевчука. Беглые знаменитости явно спелись и большим удовольствием поностальгировали о былых временах, когда считались одними из самых ярких представителей России.

Фото: соцсети

*признаны иностранными агентами на территории России

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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