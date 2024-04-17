Отмена Манижи после слов о "Крокусе": что известно

Артистка столкнулась с серьезными трудностями

Певица таджикского происхождения Манижа после теракта в "Крокусе" стала одной из знаменитостей, кто публично призвал не делать акцент на национальности стрелков. Также она просила не заниматься публичной пыткой преступников, указывая тем самым на следы возможного избиения, которые появлялись на их лицах и теле по мере публикации видео. После этого часть общественности решила, что артистка публично поддержала террористов.

В итоге Следственный комитет инициировал проверку заявлений Манижи, подозревая в них оправдание терроризма – попросил ведомство об этом общественник Александр Карабанов. Сама знаменитость не получала никаких уведомлений, а СК не сообщал официально о начале следственных действий.

После слов о произошедшем в "Крокусе" Манижу лишили большой сцены, стадионов и фестивалей в России. Утверждается, что также ее концерты отменяют и за границей – в Казахстане и Белоруссии. Сама артистка никак не комментировала новость о собственной отмене.

Отреагировал на это продюсер Евгений Бабичев. Он утверждает, что до скандала Манижа не входила в число востребованных артистов. Особенно учитывая ценник на ее представления в 1,5 млн рублей.

"Даже в супер длинных списках артистов от заказчика никогда не возникает желания пригласить Манижу. Она может ответить, что каждую неделю работает в поте лица и от клиентов отбоя нет, но я ставлю эти слова под сомнение", – утверждает критик.

По его словам, понять, почему певица решила сделать публичное обращение после теракта – не сложно. Ведь преступники оказались ее соотечественниками. Их судьба в России предрешена, и теперь, указал Бабичев, под вопросом и будущее Манижи в стране.

Напомним, после своего первого обращения артистка выпустила второе, в котором отметила, что не оправдывает террорирстов и они должны понести самое суровое наказание по закону.