Джанабаева переехала из России и Испанию

Артистка внезапно вышла из тени

После проблем в России у Валерия Меладзе карьерные трудности настигли и его супругу Альбину Джанабаеву. Поговаривали, что она тоже попала в черные списки артистов вслед за мужем. На этом фоне знаменитости приняли решение покинуть страну. Недавно стало известно, где обозновалось семейство – и это не Грузия.

Певица раскрыла свое местоположение случайно, договорившись с местным фотографом о фотосессии. Девушка и рассказала в соцсетях, что снимала российскую звезду и осталась под большим впечатлением от нее. Теперь, как оказалось, Джанабаева проживает в Испании.

Артистка решила запечатлеть себя на фоне местных красот, придумав образ со стулом. Кадры с ней появились в соцсетях, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Слухи о разводе с Меладзе тоже подтверждения не нашли. Не так давно Джанабаева стала приглашенной звездой на его концерте в США. Супруги вместе исполнили несколько песен из репертуара "ВИА Гры".

При этом от выступлений в России Меладзе не отказывается, несмотря на переезд. Недавно стал известен райдер артиста и требования по гонорару. Но, вероятно, приглашать на корпоратив его никто не будет из-за определенных рисков срыва мероприятия.