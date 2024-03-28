Пугачева выступила с заявлением о теракте в "Крокусе"

Артистка неожиданно прервала молчание

Теракт в "Крокусе" оказался одним из самых жестоких в истории современной России. Произошедшее практически не оставило равнодушных – вся страна объединилась, чтобы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Об атаке высказались множество знаменитых людей, однако не все решили давать оценку случившемуся. Среди них оказалась и Алла Пугачева.

Знаменитость жестко раскритиковали россияне за ее молчание по поводу теракта. При этом ее супруг и дочь своих реакций не сдерживали, однозначно осудив произошедшее.

И все же, спустя почти неделю, Алла Пугачева решила выступить с заявлением о теракте в "Крокусе". Сделала она это на странице таджикской певицы Манижи. Девушка записала видеообращение, в котором заявила, что у зла нет нации и попросила не распространять ненависть в отношении всего таджикского населения только потому, что преступники оказались уроженцами ее родной страны.

"Все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми", – заявила она.

На это ответила Алла Пугачева, которая попросила у Манижи прощения – за что именно она не пояснила.