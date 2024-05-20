Появилось новое фото вывезенной в Германию Ротару

Появилось новое фото вывезенной в Германию Ротару
София Ротару. Фото: sofiarotaru.com
Артистка нисколько не изменилась

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал новое фото, на котором показал певицу. На нем он позирует вместе с матерью в саду и радостно улыбается.

Ротару была одета в белые платье и рубашку, ее образ дополняла соломенная шляпа и очки. Где и когда именно был сделан снимок не сообщается.

Фото: соцсети

Также он показал артистку в домашних интерьерах. На снимке Ротару сидела на диване в цветастом платье, тоже прикрывшись очками. Публика обратила внимание, что звезда сидела в какой-то неестественной позе, словно у нее парализовало ноги.

София Ротару. Фото: соцсети

Родственники утверждают, что сейчас София Ротару находится в своем коттедже под Киевом. Вместе с ней живет ее сын Руслан. Внуки певицы давно находятся за границей.

При этом ходили слухи, что в последнее время состояние звезды оставляет желать лучшего и ее якобы вывезли из Украины в Германию на лечение. Соцсети артистка вести не может, поэтому все публикации за нее делают члены семьи.

Источник: соцсети
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