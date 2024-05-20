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Известный российский композитор Юрий Лоза скептически высказался о недавнем скандальном розыгрыше, главной звездой которого стал певец Андрей Макаревич*. Артисту позвонили от имени главы Украины, и Макаревич* признался, что готов поддерживать эту страну.
Лозе розыгрыш не пришелся по вкусу. Он подчеркнул, что такие люди, как Макаревич*, недостойны внимания и о них давно пора забыть. Артист считает, что с его бывшим другом и коллегой уже "все понятно", так что ждать каких-то других высказываний от Андрея нет смысла.
Юрий призвал поставить крест на сбежавшем из России артисте и перестать уделять ему внимание в местной прессе. По мнению композитора, лучше подвергнуть Макаревича* полному забвению, теперь он – гражданин Израиля и больше не интересен для российского зрителя.
Вашингтон печется только о своих интересах
Российские военные активно продвигаются в этом направлении