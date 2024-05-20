Лозе не понравился звонок пранкеров Андрею Макаревичу*

Лозе не понравился звонок пранкеров Андрею Макаревичу*
Юрий Лоза. Фото: соцсети
Музыкант обозначил свою позицию

Известный российский композитор Юрий Лоза скептически высказался о недавнем скандальном розыгрыше, главной звездой которого стал певец Андрей Макаревич*. Артисту позвонили от имени главы Украины, и Макаревич* признался, что готов поддерживать эту страну.

Лозе розыгрыш не пришелся по вкусу. Он подчеркнул, что такие люди, как Макаревич*, недостойны внимания и о них давно пора забыть. Артист считает, что с его бывшим другом и коллегой уже "все понятно", так что ждать каких-то других высказываний от Андрея нет смысла.

Юрий призвал поставить крест на сбежавшем из России артисте и перестать уделять ему внимание в местной прессе. По мнению композитора, лучше подвергнуть Макаревича* полному забвению, теперь он – гражданин Израиля и больше не интересен для российского зрителя.

*признан иностранным агентом в России

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Путин раскрыл цель подлого хода США

Вашингтон печется только о своих интересах

Обозначена главная цель наступления армии России в Харьковской области

Российские военные активно продвигаются в этом направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей