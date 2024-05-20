Кудрявцеву заподозрили в получении румынского гражданства

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Телеведущая Лера Кудрявцева, которая публично поддерживает Россию, решила стать гражданкой Европейского Союза. По крайней мере об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
В Сети появилась информация, что знаменитость подала прошение на румынский паспорт. Заявление якобы она сделала 16 мая, когда находилась в отъезде в Европу вместе с подругой Катей Гордон.
Румыния является членом ЕС, что дает право всем ее гражданам беспрепятственно передвигаться по территории содружества. На каких основаниях Кудрявцева могла попросить паспорт страны – неизвестно. В стране не действуют такие распространенные схемы, как вручение паспорта через инвестиции, поэтому документ дают румынам по праву рождения, историческому праву или по процессу натурализации.
Сама Кудрявцева никак не комментировала слухи о вероятном получении румынского гражданства. Однако она сообщала, что провела в Европе четыре дня.
Ранее телеведущая отдыхала на одном курорте с Анастасией Волочковой и призналась, что смотреть на происходящее с балериной ей было очень сложно. Она призывала всех сделать все возможное, чтобы спасти артистку от алкоголизма.
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