Продюсер Дворцов рассказал о наследстве покойного Кунгурова

Мужчина признавался, что когда-то испытывал проблемы с финансами

Новость о гибели артиста Евгения Кунгурова стала неожиданной для его родственников, друзей и поклонников. Долгое время он боролся с психическим недугом, из-за которого качество жизни серьезно страдало. В результате знаменитость начал страдать от депрессии и больше не видел для себя иного выхода, кроме как самоубийства.

Известно, что в последнее время карьера Кунгурова сильно окрепла. Он вел программу "Романтика романса" вместе с Екатериной Гусевой, появлялся на сборных концертах артистов. Однако, по словам знакомых, денег ему все же не хватало.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что после себя Евгений оставил не так уж много. Его супруге и детям должна достаться квартира в Москве на Зоологической улице – та, под окнами которой нашли его тело. По слухам, она была двухкомнатной и оценивалась примерно в 25 млн рублей.

"Остальное, я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится", – говорит он.

Не исключено, что у него могла остаться недвижимость в поселке Гагаринским, откуда Кунгуров родом. Однако самая дорогая квартира в нем стоит не дороже 4 млн рублей.

Как рассказывал знаменитость, даже во время съемок в "Голосе" ему не хватало денег на жизнь. Средства для оплаты проезда в общественном транспорте приходилось брать из копилки сына своей супруги.

Ранее стало известно, что в последний день своей жизни Евгений Кунгуров дважды пытался совершить самоубийство.