Кучера считает, что SHAMAN нельзя назвать "иконой патриотизма"

Актер рассказал, что для него образ певца является странным

Оскар Кучера высказался о феномене Ярослава Дронова. За короткое время артист оказался в числе самых высокооплачиваемых российских звезд и стал собирать огромные стадионы по всей стране. Но актер не считает, что SHAMAN не нужно возводить в культ, как это делают многие.

"Если икона патриотизма SHAMAN – ну, для меня это странно", – заявил он.

Кучера говорит, что считает настоящими патриотами не тех, кто сейчас поет на сцене, а людей, которые принимают участие в сражениях. Более того, ему и творчество Ярослава не близко по духу. Актер назвал странными формат, в котором певец подает свой образ, его внешний вид на сцене, хотя голос Дронова он считает фантастическим.

По словам знаменитости, SHAMAN действительно сумел подобрать правильный репертуар, который отвечает требованиям настоящего времени. Но он не думает, что эти композиции останутся в веках, как, например, произошло с песнями Виктора Цоя.

"SHAMAN – это музыкальное сопровождение героев", – подытожил Кучера.

Ранее появились подробности конфликта SHAMAN с Владимиром Кисилевым. Мужчины не ладят друг с другом последние полтора года. Как оказалось, причина кроется в поступке артиста, который не смог простить глава "Русской медиагруппы". И с тех пор он считает Ярослава предателем.