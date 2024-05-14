Продюсер Лавров рассказал об отношении Королевой к России и президенту

"Истинная патриотка": раскрыто отношение Королевой к президенту России
Наташа Королева. Фото: АГН "Москва"
Артистка с уважением относится к стране, которая принесла ей славу

Вырезанное выступление Наташи Королевой с концерта ко Дню Победы в Кремле вызвало общественное возмущение. Артистка не засветилась в крупных скандалах, выступала с георгиевской ленточкой на груди, но не попала в итоговый эфир на телевидении. Это возмутило ее поклонников, которые привыкли, что в последнее время звезд вырезают в основном из-за политических взглядов или заявлений.

Продюсер Сергей Лавров уверен, что Королеву вырезали с записи концерта по ошибке или ради подстраховки – ведь артистка родилась на Украине. Но по его мнению, это несправедливо, и виновных за такое решение следует наказать.

"Наташа – истинная патриотка нашей страны, несмотря на то что родилась на Украине. Она с уважением относится к русскому народу и президенту", – говорит Лавров.

Он напомнил, что украинцы давно внесли Королеву в список невъездных артистов, поэтому артистка не может повидаться со своими родственниками в стране. Ее супруг Сергей Глушко тоже поддерживает Россию и в день выступления певицы в Кремле он писал в соцсетях, что невероятно ею гордится.

Лавров отметил, что Наташа Королева периодически ездит в Майами, чтобы навестить свою мать. Но она всегда возвращается назад, поскольку любит российского зрителя и Россию. Более того, знаменитость никогда не делала резких заявлений в адрес страны.

Источник: Абзац

Британский политик выдвинул неожиданный план по России

Деятель считает, что Лондон неправ

Полного тезку главного кадровика Минобороны потребовали арестовать

Следователи указали на возможную преступность его действий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей